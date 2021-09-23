Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

11:59

Третья часть "Фантастических тварей" выйдет в прокат в апреле

культура кино

Фото: кадр из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"; режиссер Дэвид Йейтс; производство Heyday Films

Фильм "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" выйдет в прокат 15 апреля 2022 года. Ранее планировалось выпустить третью часть спин-оффа "Гарри Поттера" 15 июля. Об этом сообщает RT.

По сюжету профессор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор знает, что темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд готовится захватить власть над волшебными миром. Возглавить опасную миссию по нейтрализации Грин-де-Вальда Дамблдор поручат магу-зоологу Ньюту Саламандеру. Во время операции команде предстоит столкнуться с фантастическими тварями и многочисленными последователями темного волшебника.

Режиссером третьей части, как и первых двух, стал Дэвид Йейтс. Он же снял последние четыре фильма о Гарри Поттере. Над сценарием работают Джоан Роулинг и Стивен Кловз.

Роль Геллерта Грин-де-Вальда досталась датскому актеру Мадсу Миккельсену. Он заменил Джонни Деппа, которого попросили отказаться от участия в проекте после того, как актер проиграл суд против британского таблоида.

Первая часть "Фантастических тварей" вышла в 2016 году, вторая – в 2018 году. В общей сложности в рамках кинофраншизы запланировано пять фильмов. В финале ожидается битва между Альбусом Дамблдором и Геллертом Грин-де-Вальдом.

Ранее сообщалось, что российский актер Александр Кузнецов снимется в третьей части фильма "Фантастические твари и где они обитают". Из-за этого он отказался от участия в спектакле Александра Молочникова.

Деппа лишили роли Грин-де-Вальда

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать