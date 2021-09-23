Третья часть "Фантастических тварей" выйдет в прокат в апреле

Фото: кадр из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"; режиссер Дэвид Йейтс; производство Heyday Films

Фильм "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" выйдет в прокат 15 апреля 2022 года. Ранее планировалось выпустить третью часть спин-оффа "Гарри Поттера" 15 июля. Об этом сообщает RT.

По сюжету профессор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор знает, что темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд готовится захватить власть над волшебными миром. Возглавить опасную миссию по нейтрализации Грин-де-Вальда Дамблдор поручат магу-зоологу Ньюту Саламандеру. Во время операции команде предстоит столкнуться с фантастическими тварями и многочисленными последователями темного волшебника.

Режиссером третьей части, как и первых двух, стал Дэвид Йейтс. Он же снял последние четыре фильма о Гарри Поттере. Над сценарием работают Джоан Роулинг и Стивен Кловз.

Роль Геллерта Грин-де-Вальда досталась датскому актеру Мадсу Миккельсену. Он заменил Джонни Деппа, которого попросили отказаться от участия в проекте после того, как актер проиграл суд против британского таблоида.

Первая часть "Фантастических тварей" вышла в 2016 году, вторая – в 2018 году. В общей сложности в рамках кинофраншизы запланировано пять фильмов. В финале ожидается битва между Альбусом Дамблдором и Геллертом Грин-де-Вальдом.

Ранее сообщалось, что российский актер Александр Кузнецов снимется в третьей части фильма "Фантастические твари и где они обитают". Из-за этого он отказался от участия в спектакле Александра Молочникова.