Российский актер снимется в третьей части "Фантастических тварей"

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Российский актер Александр Кузнецов снимается в третьей части фильма "Фантастические твари и где они обитают". Об этом сообщает "Газета.ру".

В интервью на YouTube-канале Ксении Собчак режиссер Александр Молочников отметил, что из-за съемок Кузнецов отказался от участия в его спектакле.

"Повел себя как фантастическая тварь", – пошутил режиссер.

Ранее Мадс Миккельсен рассказал, что заменит Джонни Деппа в роли Гриндевальда в следующей части "Фантастических тварей". По словам актера, создатели все еще работают над изменениями в актерском составе.