Возобновились съемки третьей части "Фантастических тварей"

Фото: кадр из фильма “Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда”, режиссер Дэвид Йейтс
Возобновились съемки третьей части фильма "Фантастические твари и где они обитают", сообщает "Газета.ру".
Актер Эдди Редмэйн рассказал, что на съемочной площадке все актеры и сотрудники соблюдают правила, которые были предписаны из-за коронавируса. В частности, артистам регулярно делают тесты на COVID-19 и соблюдается масочный режим.
Ранее сообщалось, что в третьей части картины "Фантастические твари" действия развернутся в период Второй мировой войны. Актер и исполнитель одной из ролей Дэн Фоглер заявил, что зрителей ждет масштабная война с эпичными битвами.
Также отмечалось, что зрители в новой части фильма увидят два персонажа из "Гарри Поттера". Речь идет о Рубеусе Хагриде и юном Волан-де-Морте. Ожидается, что роль лесничего из Хогвартса сыграет Робби Колтрейн, который ранее уже играл данного персонажа.
Лента создана по сценарию писательницы Джоан Роулинг. Первая часть картины "Фантастические твари и где они обитают" появилась на экранах в начале ноября 2016 года и получила высокий рейтинг критиков. В центре сюжета – история коллекционера волшебных зверей Ньюта Саламандера.
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