В новых "Фантастических тварях" появятся два персонажа из "Гарри Поттера"

Фото: кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", 2018 год, режиссер Дэвид Йейтс

В третьей части серии фильмов "Фантастические твари" появятся персонажи из книг и лент о Гарри Поттере, сообщает "Газета.ру".

Речь идет о Рубеусе Хагриде и юном Волан-де-Морте. Ожидается, что роль лесничего из Хогвартса сыграет Робби Колтрейн, который ранее уже играл данного персонажа.

Ранее сообщалось, что в третьей части картины "Фантастические твари" действия развернутся в период Второй мировой войны. Актер и исполнитель одной из ролей Дэн Фоглер заявил, что зрителей ждет масштабная война с эпичными битвами.

Лента создана по сценарию писательницы Джоан Роулинг. Премьера фильма намечена на 12 ноября 2021 года. Всего студия Warner Bros. рассчитывает на пять картин.

Первая часть "Фантастические твари и где они обитают" появилась на экранах в начале ноября 2016 года и получила высокий рейтинг критиков. В центре сюжета – история коллекционера волшебных зверей Ньюта Саламандера.