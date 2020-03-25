Звезду "Терминатора" пригласили к участию в продолжении "Мандалорца"

Фото: стоп-кадр из фильма "Терминатор", 1984 год, реж. Джеймс Кэмерон

Американский актер Майкл Бин получил роль во втором сезоне фантастического сериала "Мандалорец", события которого разворачиваются во вселенной "Звездных войн". Об этом сообщает "Газета.ру".

63-летний актер наиболее известен съемками в фильмах "Терминатор" и "Чужие". В первой картине ему дали роль Кайла Риза, отца будущего спасителя человечества, а в боевике об инопланетных чудовищах он воплотил на экране капрала Хикса.

В сериале "Мандалорец" Бину предстоит сыграть охотника за головами. Второй сезон сериала будет доступен подписчикам сервиса Disney+ в октябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что Disney принял решение перенести премьеру фильма "Мулан" из-за пандемии коронавируса. Изначально картина должна была появиться в прокате 27 марта.

