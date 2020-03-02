Компания Disney опубликовала первый с 2018 года трейлер "Артемиса Фаула"

Фото: кадр из трейлера “Артемис Фаул”, режиссер Кеннет Брана

Компания Disney Россия опубликовала первый с 2018 года трейлер экранизации цикла романов Оуэна Колфера "Артемис Фаул", сообщает "Газета.ру".

В почти трехминутном ролике прирожденный мошенник Артемис Фаул открывает волшебный мир, который собирается ограбить. Он оказывается первым человеком, обнаружившим подземное царство.

Премьера картины запланирована на 28 мая 2020 года. Это несмотря на то что съемки фильма давно завершились, а первый трейлер появился в ноябре 2018 года.

The Hollywood Reporter опубликовал список из 77 самых ожидаемых фильмов 2020 года. Все разделены по датам премьер.

Весной ожидается выход картин "Вне игры", "Вперед", "Банкир", "Бладшот", "Охота", "Тихое место 2", "Мулан", "Новые мутанты", "История Beastie Boys", "Не время умирать", "Короли Шарм-Сити", "Перспективная молодая женщина", "Тролли. Мировой тур", "Антебеллум", "Черная вдова", "Святая Мод", "Блондинка в законе 3", "Скуби-ду", "Спираль", "Женщина в окне", "Форсаж 9", "Губка Боб в бегах", "Артемис Фаул" и "Неотразимый".

На лето запланирован выход фильмов "Чудо-женщина: 1984", "Кэндимен", "Душа", "Топ Ган: Мэверик", "На высоте", "Миньоны: Грювитация", "Охотники за привидениями: Наследники", "Довод", "Круиз по джунглям", "Французский диспетчер", "Главный герой", "Морбиус", "Айван, единственный и неповторимый", "Билли и Тед" и "Телохранитель жены киллера".

Осенью выйдут "Охотник на монстров", "Заклятие 3: По воле дьявола", "Без жалости", "King's man: Начало", "Множественные святые Ньюарка", "Дело чикагской семерки", "Все говорят о Джейми", "Смерть на Ниле", "Хэллоуин убивает", "Тихий омут", "Вечные", "Большой красный пес Клиффорд", "Годзилла против Конга", "Райя и последний дракон" и "Гигантик".