В Сети появилось первое видео со съемок "Отряда самоубийц 2"

Фото: twitter.com/DCMovieNews2

Один из фанатских твиттер-аккаунтов, посвященных фильмам про персонажей DC Comics, опубликовал первое видео со съемок "Отряда самоубийц 2". Об этом сообщает "Газета.ру".

На видео запечатлена массовая сцена на улицах города. Актеры массовки пытаются убежать от некой угрозы, которая осталась за кадром, после чего перед камерой появляются главные герои фильма. В частности, среди задействованных на съемках актеров есть Марго Робби и Идрис Эльба.



Сюжет картины строится вокруг группы преступников, которым дают шанс на искупление в обмен на выполнение опасных правительственных заданий. Премьера очередной экранизации комиксов предварительно запланирована на август 2021 года. Режиссером был назначен Джеймс Ганн.

Ранее в прокат вышел другой сиквел "Отряда самоубийц" – фильм про женщин-супергеров "Хищные птицы". Одну из главных ролей также исполнила Марго Робби.

