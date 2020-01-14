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В мире

14:35

Джаред Лето стал вампиром-мутантом в трейлере "Морбиуса"

культура за рубежом

Фото: кадр из трейлера фильма "Морбиус, живой вампир", режиссер Даниэль Эспиноса

Первый трейлер фильма про вампира-мутанта "Морбиус" с участием актера и музыканта Джареда Лето появился в интернете, сообщает "Газета.ру".

Кинолента снята по комиксам Marvel о человеке-пауке. Согласно сюжету, биохимик Майкл Морбиус страдает от редкого заболевания крови и хочет найти лекарство от него. В ходе своих экспериментов герой превращается в вампира со сверхспособностями. При этом Морбиус страдает от жажды крови.


Коллаж с двумя вампирами разлетелся по Сети. Пользователи отмечают образ Морбиуса: по их мнению, он очень похож на оригинал. Кроме того, Лето называют идеальным кандидатом на эту роль.

Режиссером картины стал Даниель Эспиноса. В фильме также снимались Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис, Тайриз Гибсон. Премьера ожидается 30 июля.

Морбиус как персонаж впервые появился в роли злодея в выпуске "Человека-паука", посвященном Хеллоуину, в 1971 году.

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