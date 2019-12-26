СМИ сообщили о помолвке звезды фильма "Сумерки"

Фото: кадр из фильма “Сумерки”, режиссер Кэтрин Хардвик

Стало известно о помолвке актера Роберта Паттинсона и модели Сьюки Уотерхаус. Об этом передают "Дни.ру".

Отмечается, что исполнитель роли Эдварда Каллена в фильме "Сумерки" планирует сделать предложение своей возлюбленной во время рождественских каникул.

С 2009 года Роберт Паттинсон встречался со своей коллегой Кристен Стюарт, их отношения длились три года. В 2014 году у Паттинсона начался роман с певицей FKA twigs, однако в 2017 году влюбленные приняли решение расстаться. Отношения Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус начались в 2018 году.

В мае 2019 года стало известно, что на роль Бэтмена в новой трилогии фильмов о супергерое был утвержден актер Роберт Паттинсон. Помимо него, кинокомпания Warner Bros. рассматривала еще одного британца – Николаса Холта.

Роберт Паттинсон известен по серии фильмов о вампирах "Сумерки". Также он исполнил роли в картинах "Высшее общество", "Хорошее время", "Космополис" и других.

