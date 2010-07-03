Кристиан Бэйл объяснил, почему не вышел четвертый фильм о Бэтмене

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Американский актер Кристиан Бэйл, исполнявший роль Бэтмена, рассказал о причинах, по которым режиссер Кристофер Нолан не снял четвертый фильм о герое комиксов. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам актера, Нолан планировал снять трилогию и не хотел затягивать историю. "Крис сказал, что, если нам повезет и мы сможем сделать три фильма, нужно будет остановиться. После третьего надо уходить", – сказал он.

Позднее продюсеры предлагали снять четвертый фильм, однако Нолан отказался работать над продолжением.

Трилогия Нолана выходила на экраны с 2005 по 2012 год: "Бэтмен: Начало" (2005), "Темный рыцарь" (2008) и "Темный рыцарь: возрождение легенды" (2012). Новую экранизацию комиксов о Бэтмене снимет Мэтт Ривз, главную роль в картине сыграет Роберт Паттинсон.

Ранее чеченский писатель Руслан Закриев подал иск в Заводской районный суд Грозного. Он пытается добиться признания его соавтором сценария фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона. Закриев также требует компенсировать ему моральный вред.

