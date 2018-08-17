Майкл Кейн раскрыл секрет финальной сцены фильма "Начало"

Фото: АР/Joel Ryan
Британский актер Майкл Кейн, сыгравший в фильме Кристофера Нолана "Начало", рассказал была ли концовка фильма хэппи эндом, пишет "Комсомольская правда".
Согласно сюжету картины, проникая в сны, люди могут сделать их ужасающе реалистичными. Жена героя Леонардо ди Каприо, как и многие другие, попала под влияние сновидений, спутав их с реальной жизнью. Чтобы этого не произошло, путешествующие по снам должны иметь собственный предмет-тотем. Для главного героя таким тотемом стал миниатюрный волчок.
Финал фильма долгое время оставался загадкой для зрителя, ведь кадр обрывается, пока волчок еще крутится. Режиссерская уловка вызвала немало дискуссий. Зрители задавались вопросом: "Остался ли главный герой, Доминик Кобб, во сне или все же вернулся к своим детям?". Майкл Кейн, исполнивший роль тестя главного героя, пояснил, что произошло в финале картины на самом деле.
"Я сказал Кристоферу Нолану, что не понимаю, где тут сон, а где реальность", − признался актер. "А он ответил, что когда я появляюсь в сцене − это и есть реальность. Вот и все. Если я там − это реальность, если нет − сон", − рассказал Кейн.
Если обратить внимание на детали финальной сцены, можно увидеть как в кадре появляется персонаж Майкла Кейна, который подзывает детей Кобба. Выходит, главный герой все-таки сумел вырваться из лабиринта снов и вернуться к семье.
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