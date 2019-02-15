Чеченский писатель подал в суд на режиссера "Аватара" и "Титаника"

Чеченский писатель Руслан Закриев подал иск в Заводской районный суд Грозного. Он пытается добиться признания его соавтором сценария фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона. Закриев также требует компенсировать ему моральный вред.

"Я подал иск в Заводской районный суд Грозного против американского режиссера Джеймса Кэмерона и студию 20th Century Fox International за нарушение авторских прав и использование ответчиком идеи из моего романа "Секретное оружие", опубликованного в открытом доступе в интернете в 2002 году", – цитирует писателя РИА Новости.

Закриев добивается признания соавторства над сценарием "Аватара" и компенсации морального вреда в 10 миллионов рублей. Ранее его претензии рассматривали суды Ставрополья. Однако ему было отказано. Закриев уверен, что это решение "противоречит Конституции РФ, где сказано, что гражданин России имеет право на защиту российского суда". В случае отказа в чеченском суде он намерен обратиться в Конституционный суд.

Также писатель подчеркнул, что представители Кэмерона якобы тоже признают идентичность его романа и фильма, однако считают, что Закриев украл у них идею. Литератор утверждает, что получил три письма от помощника Кэмерона Тома Клэнси, и кинематографисты признают полную идентичность романа и фильма. В Голливуде при этом говорят, что Закриев украл идею у "Аватара", хотя его книга вышла задолго до выхода фильма.

"Теперь я просто обязан доказать в суде свою правоту, иначе получится, что я вор", – заявил Закриев.

К иску прилагаются копии свидетельства о праве на фантастический роман "Секретное оружие", опубликованного в 2002 году на сайте Проза.ру, копии досудебной экспертизы Союза писателей Чечни и сам текст романа.

Ранее в издательстве АСТ вышла книга "История научной фантастики Джеймса Кэмерона". Это сборник интервью режиссера со Стивеном Спилбергом, Джорджем Лукасом, Кристофером Ноланом, Бенисио Дель Торо, Ридли Скоттом и Арнольдом Шварценеггером.