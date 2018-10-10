Уволенного из Marvel режиссера Джеймса Ганна наняли DC

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Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн, которого Disney и Marvel Studios уволил из-за сообщений в Twitter, напишет сценарий для второй части "Отряда самоубийц", входящего в киновселенную DC.

Как сообщает портал Deadline, компания Warner Bros. пригласила Ганна для написания сценария второй части фильма о приключениях команды суперзлодеев.

При этом существует большая вероятность, что он же займет режиссерское кресло, так как приглашенный для работы над фильмом Гэвин О'Коннор занят работой над другим проектом.

The Walt Disney Studios разорвала отношения с Ганном из-за серии "оскорбительных" сообщений в Twitter, которые он сделал еще до подписания контракта со студией десять лет назад.

Режиссер размещал саркастические сообщения на темы педофилии, изнасилования и террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Ганн заявил, что в начале карьеры видел себя провокатором, однако с тех пор изменился.

Обращение к студии Disney с просьбой снова принять на работу режиссера "Стражей Галактики" на change.org собрало более 150 тысяч подписей. Актеры фильма также выступили в поддержку Ганна.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Марк Руффало потерял роль в сериале "Мстители" после того, как на шоу комика Джимми Фэллона проговорился и озвучил название четвертой части франшизы.