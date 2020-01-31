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В мире

17:24

Disney ищет исполнительниц ролей темнокожих сестер Русалочки

за рубежом

Фото: АР/Jordan Strauss/Invision

Студия Disney ищет темнокожих актрис для исполнения ролей сестер Ариэль – главной героини ремейка знаменитого мультфильма "Русалочка", пишет "Газета.ру".

Согласно сюжету мультфильма, Ариэль имела шесть сестер. Сообщается, что некоторых из них могут сыграть Зендая, Кеке Палмер. Предполагается, что роль матери главной героини досталась Гугу Эмбата-Ро.

Ранее стало известно, что саму же Ариэль сыграет темнокожая певица Холли Бэйли. Роль Русалочки станет для нее дебютной.

Кроме того, стало известно, что студия Disney собирается снять игровой ремейк классического мультфильма "Бэмби", вышедшего на экраны в 1942 году. По данным издания, проект будет выполнен с помощью современных технологий, используемых в новом гиперреалистичном "Короле Льве" Джона Фавро.

Сообщается также, что Disney снимет игровой фильм-приквел к истории Аладдина, который получит название "Джинны". В нем будет рассказана история Джинна, попавшего в волшебную лампу.

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