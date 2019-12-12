Известен актерский состав нового фильма "Один дома"

Фото: кадр из фильма "Один дома", 1990 г, реж. Крис Коламбус

В новой версии культового фильма "Один дома" снимутся Арчи Йейтс, Элли Кемпер и Роб Делани, сообщает "Газета.ру".

По данным СМИ, Йейтс сыграет одну из главных ролей, однако он не будет прототипом Кевина МакКаллистера, а станет новым персонажем.

Что касается Кемпер и Делани, считалось, что они исполнят роли родителей, но есть информация, что они могут быть и не связаны с Йейтсом.

Режиссером картины станет Дэн Мазер. Дата премьеры еще не названа.

Летом 2019 года на большие экраны вышел обновленный анимационный фильм Disney "Король Лев". Картина стала самой обсуждаемой кинопремьерой.

В мае этого года Disney выпустил киноверсию "Аладдина", снятую Гаем Ричи, а в июле – "Короля Льва" Джона Фавро.

В скором времени планируется выход "Русалочки". Роль Ариэль в игровом ремейке культового мультфильма 1989 года сыграет 19-летняя темнокожая певица Холли Бэйли.

Также студия Disney заявила о намеренности переснять мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь". Отмечается, что кинокомпания планирует отснять 39 серий по семь минут. В качестве главных персонажей в сериал вернутся бурундуки Чип и Дейл в обновленном образе.