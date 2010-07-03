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14:03

Названа дата премьеры "Фантастических тварей 3"

культура кино

14:03

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Фото: кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают". Режиссер: Дэвид Йейтс; Продюсеры: Нил Блэр, Дэвид Хейман, Стивен Кловз; Сценарист: Джоан Роулинг

Фильм "Фантастические твари 3" выйдет на экраны 12 ноября 2021 года, сообщает Hollywood Reporter.

Сперва премьера третьей части приключений Ньюта Саламандера была намечена на весну следующего года, но студия Warner Bros. решила перенести дату релиза. Представители компании отмечают, что это даст создателям фильма время для развития творческих задумок.

Всего студия рассчитывает на пять картин, сценарии к которым пишет автор поттерианы Джоан Роулинг.

Франшиза "Фантастические твари" – спин-офф "Гарри Поттера". События в кинолентах происходят задолго до сюжета основных фильмов. В центре сюжета – история коллекционера волшебных зверей Ньюта Саламандера.

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