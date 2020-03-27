В третьей части "Фантастических тварей" покажут период Второй мировой войны

Фото: кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают", 2016 год, реж. Дэвид Йейтс

В третьей части картины "Фантастические твари" действие развернется в период Второй мировой войны. Об этом рассказал актер и исполнитель одной из ролей Дэн Фоглер, сообщает News.ru.

"Могу сказать, что читал сценарий. Там очень милое развитие персонажей, а по духу он ближе к первому фильму, что, как по мне, отлично", – отметил актер.

По словам Фоглера, зрителей ждет масштабная война с эпичными битвами. Речь идет о финальном противостоянии Грин-де-Вальда и Дамблдора, в результате которого последний получил Бузинную палочку, один из Даров Смерти.

Лента создана по сценарию писательницы Джоан Роулинг. Премьера фильма намечена на 11 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса перенесли съемки третьей части "Фантастических тварей" и четвертой части "Матрицы". Временно приостановили и работу над сериалом "Властелин колец".