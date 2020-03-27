Netflix снимет мультсериал по мотивам игры Angry Birds

Фото: AP Photo/Andres Kudacki

По мотивам игры Angry Birds создадут анимационный сериал, передает "Газета.ру".

Разработкой сериала под названием Angry Birds: Summer Madness занимается стриминговый сервис Netflix. Американская компания планирует выпустить сериал в 2021 году.

Представители канала рассказали, что главными героями телесериала будут птицы Ред, Бомб и Чак. По сюжету птицы в летнем лагере встретятся с "противными свиньями", которые живут на другой стороне озера и хотят разрушить все вокруг.

Angry Birds – видеоигра-головоломка, разработанная финской компанией Rovio Mobile в 2009 году. В ней игрок с помощью рогатки должен стрелять птицами по свиньям, расставленным на различных конструкциях.

Ранее сообщалось, что Netflix планирует выпустить сериалы по играм Diablo и Overwatch. Первая игра выйдет в стиле аниме, а Overwatch, вероятно, станет мультсериалом.

