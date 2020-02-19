Netflix планирует выпустить сериалы по играм Diablo и Overwatch

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Один из представителей студии Activision Blizzard Studios Ник ван Дайк заявил, что работает над сериалами, основанными на видеоиграх Diablo и Overwatch, передает News.ru.

Ожидается, что первая игра выйдет в стиле аниме, а Overwatch, вероятно, станет мультсериалом. Дайк заявил, что займется продюсированием проектов, а стриминговая платформа Netflix – их выпуском.

Напомним, компьютерная видеоигра Diablo была выпущена компанией Blizzard Entertainment. Серия состоит из трех основных игр: Diablo, Diablo II, Diablo III. А многопользовательская игра Overwatch создана в жанре стрелялки от первого лица.

Ранее стриминговый сервис Netflix заявил о создании анимационного фильма под названием "Ведьмак: Кошмар волка". Разработкой фильма займутся сценаристы Лорен Шмидт Хиссрич и Бо Демайо.

В съемочном процессе также примет участие южнокорейская анимационная студия Studio Mir, которая известна по мультсериалу "Легенда о Корре".

