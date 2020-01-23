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Культура

23 января, 17:33

Netflix анонсировал аниме-фильм по мотивам "Ведьмака"

культура кино

Фото: кадр из фильма "Ведьмак", режиссер Алик Сахаров

Стриминговый сервис Netflix подтвердил создание анимационного фильма под названием "Ведьмак: Кошмар волка". Об этом сообщает "Газета.ру".

Разработкой фильма займутся сценаристы Лорен Шмидт Хиссрич и Бо Демайо. В съемочном процессе также примет участие южнокорейская анимационная студия Studio Mir, которая известна по мультсериалу "Легенда о Корре".

Ранее сообщалось, что сериал "Ведьмак" стал самым популярным оригинальным шоу на стриминговой платформе Netflix. За прошедшие четыре недели после премьеры его посмотрели уже 76 миллионов зрителей.

Сервис Netflix опубликовал на своей платформе сериал 20 декабря. Роль ведьмака Геральта из Ривии досталась британскому актеру Генри Кавиллу. В образе княжны Цири предстала Фрейя Аллан, Йеннифер стала Аня Чалотра.

За участие в сериале сервис заплатил актеру Генри Кавиллу 3,2 миллиона долларов. За съемку в каждом из эпизодов ему платили по 400 тысяч долларов.

"Ведьмак" снят на основе романов в стиле фэнтези Анджея Сапковского. Книги выходили с 1986 по 2013 год. Второй сезон сериала должен выйти в 2021 году.

Вышел первый сезон долгожданного сериала "Ведьмак" от Netflix

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