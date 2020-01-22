"Ведьмак" стал самым просматриваемым сериалом Netflix

Фото: кадр из сериала "Ведьмак", 2019, реж. А. Сахаров, Ш. Брандстром, А. Г. Лопес, М. Йобст

Сериал "Ведьмак" стал самым популярным оригинальным шоу на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает "Газету.ру".

За прошедшие четыре недели после премьеры его посмотрели уже 76 миллионов зрителей. Согласно новой системе Netflix, просмотр учитывается, если после запуска прошло как минимум две минуты. Ранее, чтобы голос был засчитан, нужно было посмотреть не менее 70% серии.

Сервис Netflix опубликовал на своей платформе сериал 20 декабря. Роль ведьмака Геральта из Ривии досталась британскому актеру Генри Кавиллу. В образе княжны Цири предстала Фрейя Аллан, Йеннифер стала Аня Чалотра.

За участие в сериале сервис заплатил актеру Генри Кавиллу 3,2 миллиона долларов. За съемку в каждом из эпизодов ему платили по 400 тысяч долларов.

"Ведьмак" снят на основе романов в стиле фэнтези Анджея Сапковского. Книги выходили с 1986 по 2013 год. Второй сезон сериала должен выйти в 2021 году.

