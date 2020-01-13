Генри Кавилл получил 3 млн долларов за "Ведьмака"

Фото: кадр из телесериала “Ведьмак”, создатель Лорен Шмидт Хиссрих

Стриминговый сервис Netflix заплатил актеру Генри Кавиллу 3,2 миллиона долларов за съемки в сериале "Ведьмак", сообщает "Газета.ру".

За съемку в каждом из эпизодов ему платили по 400 тысяч долларов.

В то же время самым высокооплачиваемым артистом в драматических сериалах стал Хавьер Бардем. Сервис Amazon Prime выплачивал ему за каждую серию готовящегося к премьере сериала "Кортез" по 1,2 миллиона долларов.

"Ведьмак" снят на основе романов в стиле фэнтези Анджея Сапковского. Книги выходили с 1986 по 2013 год. Его премьера состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон сериала должен выйти в 2021 году.

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