"МУЛЬТ в кино" вернет "Союзмультфильм" на экраны кинотеатров

Фото: пресс-служба
В кинотеатрах 500 российских городов "Союзмультфильм" и проект "МУЛЬТ в кино", которому в марте исполняется пять лет, представят новую серию "Простоквашино" "Все включено". Она расскажет о том, как провел свой отпуск Почтальон Печкин.
Это первый случай за более чем 20 лет, когда проект киностудии выходит в такой широкий прокат. Показы начнутся 14 марта.
"22 марта киножурнал "МУЛЬТ в кино" отмечает свой первый юбилей – пять лет. В связи с этим мы решили подготовить сюрприз для юных кинозрителей – разнообразили наши выпуски всем известными и полюбившимися персонажами "Союзмультфильма", – рассказала генеральный продюсер интерактивного киножурнала и телеканала "МУЛЬТ" Татьяна Цыварева. – Теперь малыши смогут увидеть на большом экране не только современных героев, но и персонажей, на которых выросло не одно поколение".
По словам председателя правления "Союзмультфильма", гендиректора киностудии Горького Юлианы Слащевой, у сериала уже 148 миллионов просмотров на YouTube, а "теперь у него появятся и новые поклонники, которые любят смотреть мультфильмы не только по телевизору или в интернете".
Она также сообщила, что сейчас завершается первый сезон популярного мультсериала, а уже в апреле киностудия представит первые серии второго сезона. Помимо этого, "Союзмультфильм" предложит для показа в рамках "МУЛЬТ в кино" такие свои новые проекты, как "Тайна медовой долины" (детективный мультсериал по сценариям Дарьи Донцовой), сериал-мюзикл для самых маленьких "Енотки" и новые серии легендарного "Ну, погоди!".
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