"МУЛЬТ в кино" вернет "Союзмультфильм" на экраны кинотеатров

Фото: пресс-служба

В кинотеатрах 500 российских городов "Союзмультфильм" и проект "МУЛЬТ в кино", которому в марте исполняется пять лет, представят новую серию "Простоквашино" "Все включено". Она расскажет о том, как провел свой отпуск Почтальон Печкин.

Это первый случай за более чем 20 лет, когда проект киностудии выходит в такой широкий прокат. Показы начнутся 14 марта.

"22 марта киножурнал "МУЛЬТ в кино" отмечает свой первый юбилей – пять лет. В связи с этим мы решили подготовить сюрприз для юных кинозрителей – разнообразили наши выпуски всем известными и полюбившимися персонажами "Союзмультфильма", – рассказала генеральный продюсер интерактивного киножурнала и телеканала "МУЛЬТ" Татьяна Цыварева. – Теперь малыши смогут увидеть на большом экране не только современных героев, но и персонажей, на которых выросло не одно поколение".

По словам председателя правления "Союзмультфильма", гендиректора киностудии Горького Юлианы Слащевой, у сериала уже 148 миллионов просмотров на YouTube, а "теперь у него появятся и новые поклонники, которые любят смотреть мультфильмы не только по телевизору или в интернете".

Она также сообщила, что сейчас завершается первый сезон популярного мультсериала, а уже в апреле киностудия представит первые серии второго сезона. Помимо этого, "Союзмультфильм" предложит для показа в рамках "МУЛЬТ в кино" такие свои новые проекты, как "Тайна медовой долины" (детективный мультсериал по сценариям Дарьи Донцовой), сериал-мюзикл для самых маленьких "Енотки" и новые серии легендарного "Ну, погоди!".

"МУЛЬТ в кино" – это премьеры новых эпизодов самых популярных отечественных анимационных сериалов до их показа на ТВ и в интернете, на большом экране с объемным стереозвуком Dolby 5.1. Аудитория "МУЛЬТ в кино" достигла пяти миллионов детей и родителей. Киножурнал выходит круглый год – в 800 кинотеатрах более 500 городов страны: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи.