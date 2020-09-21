Названы худшие финалы сериалов в истории

Фото: стоп-кадр из сериала "Игра престолов", 2019, 8 сезон, 6 серия, реж. Д. Бениофф и Д. Б. Уайсс
В Великобритании составили рейтинг худших концовок сериалов в истории телевидения. Подборку опубликовало издание The Independent.
На первое место автор рейтинга Луи Чарльтон поставил нашумевший проект HBO "Игра престолов". По мнению критика, последний сезон шоу не мог похвастаться последовательностью, а также выдержанной стилистикой.
Ко второму месту журналист отнес финал ситкома "Сайнфелд". Он назвал концовку проекта катастрофической, а конфликт последнего сезона – надуманным.
В топ-3 также вошел драматический сериал "Декстер" о жизни серийного убийцы, работающего в полиции. Зрители назвали финал шоу нелогичным.
Помимо названных, в рейтинг включили сериалы "Как я встретил вашу маму", "Розанна", "Клан Сопрано", "Маленький домик в прериях", "Сплетница" и "Твин Пикс: Возвращение".
Несмотря на разочаровывающий финал, "Игра престолов" неоднократно входила в топ лучших сериалов современности. Опрос портала Digital Spy показал, что шоу по-прежнему высоко ценится зрителями.
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