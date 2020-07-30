Саундтрек из "Бригады" признали самым узнаваемым среди российских сериалов

Фото: предоставлено пресс-службой "Русского бестселлера"

Музыкальную тему из сериала "Бригада" признали самым узнаваемым саундтреком среди российских сериалов. К таким выводам пришли по результатам опроса, проведенного киноканалом "Русский бестселлер".

Отбор проводился среди более чем 50 мелодий из российских сериалов. Финалистов выбирали в ходе многоступенчатого голосования. По итогам составители рейтинга отобрали 13 самых узнаваемых мелодий. В онлайн-голосовании приняли участие более 570 человек в возрасте от 17 до 55 лет. Для участия пользователям предлагалось прослушать первые 15 секунд музыкальной композиции и написать название сериала, в котором звучала мелодия.

Главную тему из сериала "Бригада" смогли угадать 88% респондентов, причем более половины среди них – женщины. Саундтрек к сериалу был написан в 2002 году композитором Алексеем Шелыгиным. В интервью "Русскому бестселлеру" он признался, что на написание мелодии у него ушло 15 минут.

"То, что было после выхода сериала, я сам не ожидал. Я помню, как вышел на улицу, вдруг слышу, что звучит моя музыка из телефонов. Я решил, что у меня уже галлюцинации, что я переутомился. Рингтоны были невероятно популярны. Я честно вам скажу, что не очень понимаю, как это произошло", – рассказал композитор.

В тройке наиболее узнаваемых также "Юность в сапогах" из сериала "Солдаты" и главная тема сериала "Не родись красивой". Песня Игоря Корнелюка "Город, которого нет" из сериала "Бандитский Петербург" заняла четвертую строчку рейтинга узнаваемости. На пятой строчке оказался "Тихий огонек" из "Дальнобойщиков".

Замыкает рейтинг узнаваемости музыкальная тема сериала "Ликвидация", который вышел на экраны в 2007 году. Угадать название сериала по первым 15 секундам саундтрека смогли 20% участников опроса.