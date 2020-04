Режиссер Джеймс Ганн составил рейтинг недооцененных сериалов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Американский режиссер Джеймс Ганн опубликовал в Twitter список десяти самых недооцененных по его мнению сериалов последних лет.

На первое место он поставил комедийную драму "Патриот" Стивена Конрада, которую рекомендовал поклонникам "Лучше звоните Солу". Второе место заняло "детское шоу для взрослых" под названием "Чудошоузен" 2005 года.

Далее создатель "Стражей Галактики" упомянул драму "Королевство" о семье борцов MMA, реалити The Joe Schmo Show ("Шоу дурака Джо") и многосерийную документалку Karachi Kops ("Копы из Карачи"), рассказывающую о суровых буднях пакистанских полицейских.

Также Ганн выделил комедию "Мастера вечеринок" о начинающих голливудских актерах, работающих официантами, криминальную драму "Правосудие", сделанную в духе вестернов, и проект The Vice Guide to Everything ("Гид по всему от Vice").

Он также рассказал о проекте First Person ("От первого лица") и британской криминальной драме "Счастливая долина", которую назвал улучшенной версией американского сериала "C.S.I. Место преступления".

