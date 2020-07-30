"Игру престолов" назвали лучшим сериалом XXI века

Фото: HBO
Телесериал кабельного канала HBO "Игра престолов" был признан лучшим проектом XXI века. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос портала Digital Spy.
На втором месте расположился сериал от Netflix "Очень странные дела", а на третьем – долгоиграющий научно-фантастический проект из Великобритании "Доктор Кто".
Пользователи также высоко оценили такие шоу, как "Шерлок", "Во все тяжкие", "Лучший пекарь Британии", "Убивая Еву", "Гевин и Стейси", "По долгу службы" и еще один хит HBO "Чернобыль".
Издание предложило голосующим выбрать лучшие сериалы из перечня, в который вошли 150 проектов. Шоу подбирались из числа тех, которые вышли в эфир после 2000 года.
Ранее организаторы американской телевизионной премии "Эмми" назвали номинантов на награду в 2020 году. Наибольшее число номинаций получили проекты от Netflix.
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