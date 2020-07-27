Сервис more.tv отреагировал на обвинение сериала "Чики" в пропаганде ЛГБТ

Сервис more.tv ответил на обвинение сериала "Чики" в пропаганде ЛГБТ

Стриминговый сервис more.tv ответил на обвинение сериала "Чики" в пропаганде феминизма и ЛГБТ, передает телеканал Москва 24.

Руководство сервиса уточнило, что официальных претензий пока не было, а сериал создан в рамках закона. При этом посмотреть его полную версию можно только при оформлении платной подписки, а в каждой серии указаны возрастные ограничения – "18+".

Ранее стало известно, что общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец увидела в сериале пропаганду ЛГБТ и феминизма. Жалобы были направлены в МВД и Роскомнадзор. В заявлении говорится, что главные героини сериала – секс-работницы и создатели "Чик" – уделили много внимания "гомосексуальной половой ориентации" одного из героев.

"Чики" – комедийная драма. Она рассказывает о проститутках, которые решили начать новую жизнь и открыть фитнес-центр в родном маленьком городе. Однако из-за окружающих это дается им непросто. Главную роль в сериале исполнила Ирина Горбачева, она же стала сопродюсером проекта.