Названы номинанты премии "Эмми-2020"

20:07
Фото: АР/рhoto by Richard Shotwell/Invision
Организаторы американской телевизионной премии "Эмми" назвали номинантов 2020 года. Об этом сообщает "Газета.ру".
В номинации "Лучший драматический сериал" за победу поборются сериалы разных тематик – "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец", "Наследники" и "Очень странные дела".
На звание "Лучшего комедийного сериала" претендуют "Умерь свой энтузиазм", "Мертв для меня", "В лучшем мире", "Белая ворона", "Метод Комински", "Удивительная миссис Мейзел", "Шиттс Крик" и "Реальные упыри".
Отдельная номинация посвящена мини-сериалам, которые имеют в составе либо не больше одного сезона, либо минимальное число эпизодов. Номинантами премии стали "Хранители", "Миссис Америка", "Невероятное", "Неортодоксальная", а также "И повсюду тлеют пожары".
Ведущим 72-й церемонии вручения премии "Эмми-2020" станет телеведущий Джимми Киммел. Состоится мероприятие в виртуальном формате 20 сентября.
Ранее в июле стало известно, что легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта посмертно наградили премией "Эмми". Награду ему вручили за вклад в развитие Лос-Анджелеса.
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