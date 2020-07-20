Названа преварительная дата вручения театральной премии "Золотая Маска"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Церемония вручения театральной премии "Золотая Маска" может состояться в конце октября текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу одноименного фестиваля.

"Торжественная церемония награждения лауреатов премии "Золотая Маска" может пройти 30 октября 2020 года", – сообщили представители организаторов.

Уточняется, что в качестве площадки проведения мероприятия был выбран концертный зал в парке "Зарядье" в центре Москвы.

Фестиваль "Золотая Маска" и просмотр попавших в число номинантов на премию спектаклей были ранее, наряду со многими другими массовыми мероприятиями, перенесены из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в начале сентября, со 2-го по 6-е число, в выставочном зале "Манеж" примут Московскую международную книжную ярмарку. Планируется учесть все существующие санитарные нормы приема посетителей.

