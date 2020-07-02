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Культура

14:19

Фестиваль "Кинотавр" организуют в Сочи в сентябре

культура

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября. Информацией о времени проведения данного мероприятия поделились представители киносмотра на официальном сайте.

"Мы рады сообщить, что 31-й Открытый российский фестиваль "Кинотавр" состоится. Фестиваль не будет переноситься в онлайн – он пройдет традиционно в Сочи с 11 по 18 сентября 2020 года", – заявили организаторы.

Подчеркивается, что формат изменят: ожидается меньшее количество гостей, развлекательную программу сократят.

Кроме того, все мероприятия организуют с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний, обратили внимание в пресс-службе.

Известно, что мероприятие должны были провести в Сочи с 7 по 14 июня. Однако организаторы "Кинотавра" посчитали невозможным проведение смотра из-за пандемии коронавируса.

Ранее говорилось, что церемонию вручения премии "Оскар" перенесли на 25 апреля 2021 года. На 9 февраля запланировано оглашение шорт-листа.

Помимо того, известно, что церемония вручения "Золотого глобуса" состоится в феврале следующего года. Изначально она должна была состояться в январе, согласно сложившейся традиции. Тем не менее коррективы были внесены в связи с пандемией COVID-19.

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