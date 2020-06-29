Женевский автосалон не состоится в 2021 году

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Женевский международный автосалон, отмененный в этом году в связи с пандемией коронавируса, не состоится и в 2021 году, сообщается на сайте мероприятия.

Автосалон планировалось провести в Женеве с 5 по 15 марта. Однако власти Швейцарии запретили массовые мероприятия с числом участников более 1 000 человек.

Следующий автосалон ожидался с 4 по 14 марта 2021 года.

Женевский автосалон – один из самых престижных смотров достижений мировой автоиндустрии. В 2019 году на нем экспонировалось более 900 автомобилей. Работу выставки освещали около 10 тысяч журналистов.