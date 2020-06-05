Московский концерт Aerosmith перенесли на 2021 год

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Концерт американской рок-группы Aerosmith в Москве, запланированный на 30 июля, перенесли из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Новое шоу пройдет 29 мая 2021 года на стадионе "ВТБ Арена". Купленные билеты будут действительны на новую дату.

"Aerosmith была и всегда будет группой, для которой фанаты находятся на первом месте. Поэтому мы решили перенести наш европейский тур и московский концерт на весну – лето 2021 года, чтобы сфокусироваться на здоровье и благополучии всех фанатов в это беспрецедентное время", – рассказали организаторы тура.

В последний раз рокеры выступали в Москве весной 2017 года в рамках турне Aero-Vederci Baby, которое позиционировалось как прощальное. Нынешнее турне должно было быть приурочено к 50-летию группы.

Aerosmith считается одним из важнейших представителей американского хард-рока. В 2001 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла. Четыре раза Aerosmith становились обладателями музыкальной премии "Грэмми".