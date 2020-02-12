Концерт группы Aerosmith пройдет в Москве

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30 июля в столице состоится концерт знаменитой рок-группы Aerosmith, сообщает Агентство "Москва".

Музыканты выступят на стадионе "ВТБ Арена". Билеты на мероприятие поступят в продажу с 18 февраля. Концерт организуют в рамках масштабного европейского тура в честь 50-летия со дня основания группы.

Aerosmith считается одним из важнейших представителей американского хард-рока. В 2001 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла. Четыре раза Aerosmith становились обладателями музыкальной премии "Грэмми".

Ранее стало известно, что с концертом в столичном Кремле выступит известная рок-певица Бонни Тайлер. Мероприятие запланировали на 13 февраля. На концерте Тайлер выступит с песнями из своего последнего альбома "Между землей и звездами".

Также в Москве 6 и 7 марта в Vegas City Hall состоится премьера метамюзикла "Замок желаний", в котором представят сочетание разных исторических эпох и разных музыкальных стилей.