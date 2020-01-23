От рока до классики: в Москве представят мюзикл "Замок Желаний"

Фото: предоставлено пресс-службой мюзикла "Замок желаний", МИА Кушнир Продакшн
Премьера метамюзикла "Замок Желаний" состоится 6 и 7 марта в Vegas City Hall. Это уникальное шоу, в котором соединяются разные эпохи, сочетаются разные музыкальные стили – от рока до классики. И все это объединяет вечная тема любви.
Сюжет основан на легенде, согласно которой где-то на Земле есть Замок Желаний, а тот, кто найдет его, обретет счастье. Главный герой мечтает стать счастливым и отправляется на поиски. Уже отчаявшись его найти, он неожиданно встречает старичка, который оказывается ключником Замка и открывает ему путь туда. Неожиданно герой попадает в Средневековье, становясь свидетелем и участником удивительных событий, которые происходили в Замке.
Это история о том, что в жизни нас окружает много искушений: деньги, власть, соблазн, – но самым главным в жизни неизменно остается любовь.
В мюзикле заняты известные артисты: Андрей Белявский ("Граф Орлов", "Алые паруса", "Нотр-Дам де Пари", шоу Ильи Авербуха "Огни большого города") и Игорь Портной (MAMMA MIA!, "Красавица и Чудовище", "Остров сокровищ", "Иисус Христос – суперзвезда", канадские постановки "Призрак Оперы" и "Рэгтайм").
А автором музыкального материала стал Эли Литвинович – саунд-продюсер, композитор, автор более 400 песен, созданных для артистов из Великобритании, Канады и США, а также российских исполнителей, среди которых DJ Matuya, Елена Ленская, Ирина Ортман, Маша Кольцова, Chris Peyton и другие.
"В этом музыкальном проекте мы решили соединять то, что обычно боятся соединять, – говорит режиссер Игорь Рубцов. – Мы соединяем совершенно разные стили и адаптируем в нашу историю, чтобы все смотрелось увлекательно, ярко и цельно. Например, в хореографии смешиваем классику с современным вогом, модерном, хип-хопом, стрит-джазом. Так же и с костюмами: по сюжету современность перекликается со Средневековьем, поэтому элементы средневековых деталей гардероба у нас смешаны с деталями современной одежды или даже одежды будущего. Мы стараемся сделать органичную историю из сложносочетаемых деталей".
Весь музыкальный материал мюзикла во время представлений исполняется вживую.
Детали доступны по ссылке.
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