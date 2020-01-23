Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

23 января, 18:20

От рока до классики: в Москве представят мюзикл "Замок Желаний"

культура театр

Фото: предоставлено пресс-службой мюзикла "Замок желаний", МИА Кушнир Продакшн

Премьера метамюзикла "Замок Желаний" состоится 6 и 7 марта в Vegas City Hall. Это уникальное шоу, в котором соединяются разные эпохи, сочетаются разные музыкальные стили – от рока до классики. И все это объединяет вечная тема любви.

Сюжет основан на легенде, согласно которой где-то на Земле есть Замок Желаний, а тот, кто найдет его, обретет счастье. Главный герой мечтает стать счастливым и отправляется на поиски. Уже отчаявшись его найти, он неожиданно встречает старичка, который оказывается ключником Замка и открывает ему путь туда. Неожиданно герой попадает в Средневековье, становясь свидетелем и участником удивительных событий, которые происходили в Замке.

Это история о том, что в жизни нас окружает много искушений: деньги, власть, соблазн, – но самым главным в жизни неизменно остается любовь.

В мюзикле заняты известные артисты: Андрей Белявский ("Граф Орлов", "Алые паруса", "Нотр-Дам де Пари", шоу Ильи Авербуха "Огни большого города") и Игорь Портной (MAMMA MIA!, "Красавица и Чудовище", "Остров сокровищ", "Иисус Христос – суперзвезда", канадские постановки "Призрак Оперы" и "Рэгтайм").

А автором музыкального материала стал Эли Литвинович – саунд-продюсер, композитор, автор более 400 песен, созданных для артистов из Великобритании, Канады и США, а также российских исполнителей, среди которых DJ Matuya, Елена Ленская, Ирина Ортман, Маша Кольцова, Chris Peyton и другие.

Фото предоставлено пресс-службой мюзикла "Замок Желаний", МИА Кушнир Продакшн

"В этом музыкальном проекте мы решили соединять то, что обычно боятся соединять, – говорит режиссер Игорь Рубцов. – Мы соединяем совершенно разные стили и адаптируем в нашу историю, чтобы все смотрелось увлекательно, ярко и цельно. Например, в хореографии смешиваем классику с современным вогом, модерном, хип-хопом, стрит-джазом. Так же и с костюмами: по сюжету современность перекликается со Средневековьем, поэтому элементы средневековых деталей гардероба у нас смешаны с деталями современной одежды или даже одежды будущего. Мы стараемся сделать органичную историю из сложносочетаемых деталей".

Весь музыкальный материал мюзикла во время представлений исполняется вживую.

Детали доступны по ссылке.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика