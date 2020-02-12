Цыпкин и Хабенский повторят программу "Девочка, которая всегда смеялась последней"

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20 февраля состоится повтор нашумевшей четвертой совместной программы с участием Константина Хабенского и Александра Цыпкина. В сентябре 2019-го вышел третий сборник рассказов Цыпкина с интригующим названием "Девочка, которая всегда смеялась последней". В книгу вошли уже ставшие известными после "БеспринцЫпных чтений" рассказы "Снег", "Мадо", "Не скажу" и новые произведения. К этому событию и была приурочена премьера новой совместной программы актера и автора.

"Девочка, которая всегда смеялась последней" – "коктейль из драмы и комедии", грустные и веселые истории, которые представит творческий дуэт гениального актера и популярного писателя, сложившийся еще в 2016 году. С тех пор с их участием прошло уже более 50 чтений в разных странах мира.

"Я всегда подчеркивал, что "БеспринцЫпные чтения" ближе по духу к рок-концерту, чем к театральной постановке, поэтому для нас новая программа – это скорее концерт к выходу нового альбома. Как и рок-группы в таких ситуациях, мы исполним ряд хитов и ряд рассказов из нового альбома... Как и всегда, будет коктейль из драмы и комедии... Наконец я дозрел до сатиры в стиле Салтыкова-Щедрина. Новый рассказ "Трагическое недоразумение" стал достойной заменой гомерическому "Святому Валерию", и вновь Константин Юрьевич сделал из истории целый спектакль", – сказал Цыпкин.