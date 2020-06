Церемонию вручения премии "Оскар" перенесли на 25 апреля 2021 года

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года. Об этом сообщили в официальном аккаунте Академии кинематографических искусств и наук в Twitter.

Отмечается, что номинированы на награду могут те фильмы, которые выйдут в прокат до 28 февраля 2021 года. На 9 февраля 2021 года запланировано оглашение шорт-листа "Оскара".

15 марта 2021 года будут объявлены номинанты на получение премии. Кроме того, 30 апреля состоится открытие Музея кинофильмов Академии.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.



Here's what else you need to know:



- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k