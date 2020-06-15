Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

15 июня, 22:14

Церемонию вручения премии "Оскар" перенесли на 25 апреля 2021 года

культура за рубежом

Фото: depositphotos/MidoSemsem

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года. Об этом сообщили в официальном аккаунте Академии кинематографических искусств и наук в Twitter.

Отмечается, что номинированы на награду могут те фильмы, которые выйдут в прокат до 28 февраля 2021 года. На 9 февраля 2021 года запланировано оглашение шорт-листа "Оскара".

15 марта 2021 года будут объявлены номинанты на получение премии. Кроме того, 30 апреля состоится открытие Музея кинофильмов Академии.


Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса в правила конкурса будут внесены изменения. В частности, в 2021 году в конкурсе смогут принять участие кинокартины, премьеры которых прошли онлайн, а не в кинотеатрах.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать