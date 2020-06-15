Церемонию вручения премии "Оскар" перенесли на 25 апреля 2021 года

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Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года. Об этом сообщили в официальном аккаунте Академии кинематографических искусств и наук в Twitter.
Отмечается, что номинированы на награду могут те фильмы, которые выйдут в прокат до 28 февраля 2021 года. На 9 февраля 2021 года запланировано оглашение шорт-листа "Оскара".
15 марта 2021 года будут объявлены номинанты на получение премии. Кроме того, 30 апреля состоится открытие Музея кинофильмов Академии.
Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса в правила конкурса будут внесены изменения. В частности, в 2021 году в конкурсе смогут принять участие кинокартины, премьеры которых прошли онлайн, а не в кинотеатрах.