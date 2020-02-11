"Оскар" обновил антирекорд по просмотрам

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Телетрансляция 92-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" установила новый антирекорд по просмотру, сообщает "Газета.ру".

На канале ABC и стриминговых сервисах трансляцию посмотрели 23,6 миллиона человек. Это на шесть миллионов зрителей меньше, чем в прошлом году.

Предыдущий антирекорд принадлежит церемонии 2018 года, которую посмотрели 26,5 миллиона человек.

Вручение кинопремии "Оскар" состоялось в Лос-Анджелесе 9 февраля. Лучшим фильмом была признана южнокорейская картина "Паразиты".

Помимо главной награды, фильму вручили премии за лучший оригинальный сценарий, лучший иностранный фильм и режиссуру.