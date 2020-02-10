Триумф "Паразитов" и первая статуэтка актера Брэда Питта: парадоксы "Оскара-2020"

После трех с половиной часов церемонии вручения "Оскара" объявлены все ее лауреаты. Сюрпризом года стала корейская лента "Паразиты", режиссер – Пон Джун-хо. Фильм победил сразу в четырех номинациях из шести заявленных. Российские кинокритики рассказали Москве 24, как иностранному фильму удалось подвинуть голливудское кино, оправдались ли ожидания зрителей и почему Брэд Питт впервые за 32 года своей карьеры получил награду.

Трофеи розданы

Несомненным триумфатором 92-й кинопремии "Оскар" стала картина "Паразиты". Фильм повествует о семье корейских бедняков, которые пытаются изменить свое благосостояние, устроившись в шикарный особняк к богатым людям. В итоге комедия оборачивается драмой.

Картина "Паразиты" взяла главную награду в номинации "Лучший фильм", а Пон Джун-хо стал лучшим режиссером. Помимо этого, кинолента победила в категориях "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший оригинальный сценарий".



Актер Хоакин Феникс предсказуемо забрал "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Джокер". Сам фильм также отметили за музыку. В номинации "Лучшая женская роль" победу одержала Рене Зеллвегер, сыгравшая в фильме "Джуди". А лучшим актером второго плана стал Брэд Питт за роль в картине "Однажды в… Голливуде". Всего у фильма две статуэтки, вторая – в номинации "Лучшая работа художника".

Фильм "1917", на который некоторые кинокритики возлагали надежды, забрал три золотые статуэтки: "Лучшая операторская работа", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший звук". Еще одна яркая лента "Ford против Ferrari" победила в номинации за лучший монтаж и лучший звуковой монтаж.

Фурор "Паразитов"

"Я считаю, что результаты кинопремии совершенно замечательные, то есть почти замечательные, – рассказал в диалоге с Москвой 24 кинокритик Юрий Гладильщиков. – Я делал свой "оскаровский" прогноз и практически всех угадал, кроме двух главных. Конечно, я думал, что все достанется фильму "1917". Но самое интересное, что я очень не люблю эту картину, считаю ее очень надуманной, театрализованной, фальшивой, я искренне доволен, что эта картина не победила".

Гладильщиков отметил, что в последние годы интерес к "Оскару" среди зрителей заметно снизился и все стало слишком очевидно. Все те, кто выигрывает предварительные этапы голливудской гонки, выигрывают и на "Оскаре". "И тут ба-бах! Мы имеем сенсацию! Поэтому внимание к премии будет привлечено", – говорит кинокритик.





Юрий Гладильщиков кинокритик Успех картины "Паразиты" дает некоторый шанс "Оскару" доказать, что он все-таки еще живой, ему все еще свойственна радикальность и непредсказуемость.

С непредсказуемостью в номинации "Лучший фильм" согласен и кинокритик Давид Шнейдеров. "Для меня такой большой успех фильма "Паразиты" был неожиданным, – рассказал Шнейдеров в диалоге с Москвой 24. – Я мог предсказать, что он точно будет лучшим иностранным фильмом, возможно, будет успех в сценарии. Но то, что он получит награду за режиссуру и главный "Оскар", для меня было абсолютным сюрпризом".

Юрий Гладильщиков предположил, что среди голливудских киноакадемиков (прежде всего представителей продюсерской и режиссерской сторон) существуют какие-то внутренние противоречия. Впервые в истории награды получил неанглоязычный фильм, хотя могли отдать, например, Тарантино или Скорсезе. "В данном случае неслучайно они отдали награды чужаку", – считает кинокритик.

Первый "Оскар" Брэда Питта

Фото: AP/Chris Pizzello

Брэд Питт начал свою карьеру в 1987 году в возрасте 24 лет. И только дожив до 56 лет, он впервые получил "Оскар" за свой актерский талант в фильме "Однажды в… Голливуде", да и то за роль второго плана. Хотя надо отметить, что в 2014 году Питт завоевал статуэтку как один из продюсеров фильма "12 лет рабства".

Кинокритики ничего удивительного в таком исходе событий не видят и перечисляют других именитых актеров, которые тоже годами выжидали свою заветную статуэтку: Мэрил Стрип, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино. Кстати, Аль Пачино получил "Оскар" только с седьмого раза и даже не за "Крестного отца".





Давид Шнейдеров кинокритик Это непредсказуемо, это решение пяти тысяч человек. Брэд Питт очень много снимался в коммерческом массовом кино, за которое "Оскар" не очень любят давать.

Юрий Гладильщиков также считает, что подобные явления в распределении статуэток между актерами непредсказуемы. "Я даже не знаю, как трактовать эти загадочные вещи. Объяснить их просто невозможно. Брэд Питт – оскаровский парадокс", – говорит кинокритик.

Тарантино и Скорсезе в пролете

Фото: AP/John Locher

В этом году на "Оскар" были заявлены сильнейшие фильмы: "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнгольда, "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино, "Джокер" Тодда Филлипса, "Паразиты" Пона Джун-хо. Но оба российских кинокритика предпочли бы видеть в победителях Тарантино.

"Тарантино – один из реально главных режиссеров, определивших развитие кинематографа последних 30 лет, – считает Гладильщиков. – И Тарантино наконец-то заслуживал того, чтобы хотя бы раз быть отмеченным наградами за лучшую режиссуру и лучший фильм года. Ну или хотя бы Скорсезе".





Юрий Гладильщиков кинокритик Скорсезе в данном случае со своим фильмом "Ирландец" повторил антирекорд своего же "Авиатора": 10 номинаций и 10 пролетов.

Тем не менее, видя не самые ожидаемые результаты последнего "Оскара", кинокритики настроены позитивно. Если еще 10 лет назад такой фильм, как "Паразиты", вообще не попал бы в российский прокат, то сегодня его показали в разных городах страны, пусть и с небольшими сборами. Гладильщиков считает, что у нас "развивается нормальное киноманство".

Давид Шнейдеров, в свою очередь, считает, что успех или неуспех зарубежного фильма в России абсолютно непредсказуем. "Никакой "Оскар" российским зрителям не указ. Российский зритель смотрит сердцем. "Паразиты" и "Ford против Ferrari" в российском прокате прошли достаточно скромно. Мы смотрим "Марвел": россияне любят комиксы", – заключил кинокритик.