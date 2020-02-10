Триумф "Паразитов" и первая статуэтка актера Брэда Питта: парадоксы "Оскара-2020"

После трех с половиной часов церемонии вручения "Оскара" объявлены все ее лауреаты. Сюрпризом года стала корейская лента "Паразиты", режиссер – Пон Джун-хо. Фильм победил сразу в четырех номинациях из шести заявленных. Российские кинокритики рассказали Москве 24, как иностранному фильму удалось подвинуть голливудское кино, оправдались ли ожидания зрителей и почему Брэд Питт впервые за 32 года своей карьеры получил награду.
Трофеи розданы
Несомненным триумфатором 92-й кинопремии "Оскар" стала картина "Паразиты". Фильм повествует о семье корейских бедняков, которые пытаются изменить свое благосостояние, устроившись в шикарный особняк к богатым людям. В итоге комедия оборачивается драмой.
Картина "Паразиты" взяла главную награду в номинации "Лучший фильм", а Пон Джун-хо стал лучшим режиссером. Помимо этого, кинолента победила в категориях "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший оригинальный сценарий".
Актер Хоакин Феникс предсказуемо забрал "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Джокер". Сам фильм также отметили за музыку. В номинации "Лучшая женская роль" победу одержала Рене Зеллвегер, сыгравшая в фильме "Джуди". А лучшим актером второго плана стал Брэд Питт за роль в картине "Однажды в… Голливуде". Всего у фильма две статуэтки, вторая – в номинации "Лучшая работа художника".
Фильм "1917", на который некоторые кинокритики возлагали надежды, забрал три золотые статуэтки: "Лучшая операторская работа", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший звук". Еще одна яркая лента "Ford против Ferrari" победила в номинации за лучший монтаж и лучший звуковой монтаж.
Фурор "Паразитов"
"Я считаю, что результаты кинопремии совершенно замечательные, то есть почти замечательные, – рассказал в диалоге с Москвой 24 кинокритик Юрий Гладильщиков. – Я делал свой "оскаровский" прогноз и практически всех угадал, кроме двух главных. Конечно, я думал, что все достанется фильму "1917". Но самое интересное, что я очень не люблю эту картину, считаю ее очень надуманной, театрализованной, фальшивой, я искренне доволен, что эта картина не победила".
Гладильщиков отметил, что в последние годы интерес к "Оскару" среди зрителей заметно снизился и все стало слишком очевидно. Все те, кто выигрывает предварительные этапы голливудской гонки, выигрывают и на "Оскаре". "И тут ба-бах! Мы имеем сенсацию! Поэтому внимание к премии будет привлечено", – говорит кинокритик.
С непредсказуемостью в номинации "Лучший фильм" согласен и кинокритик Давид Шнейдеров. "Для меня такой большой успех фильма "Паразиты" был неожиданным, – рассказал Шнейдеров в диалоге с Москвой 24. – Я мог предсказать, что он точно будет лучшим иностранным фильмом, возможно, будет успех в сценарии. Но то, что он получит награду за режиссуру и главный "Оскар", для меня было абсолютным сюрпризом".
Юрий Гладильщиков предположил, что среди голливудских киноакадемиков (прежде всего представителей продюсерской и режиссерской сторон) существуют какие-то внутренние противоречия. Впервые в истории награды получил неанглоязычный фильм, хотя могли отдать, например, Тарантино или Скорсезе. "В данном случае неслучайно они отдали награды чужаку", – считает кинокритик.
Первый "Оскар" Брэда Питта
Брэд Питт начал свою карьеру в 1987 году в возрасте 24 лет. И только дожив до 56 лет, он впервые получил "Оскар" за свой актерский талант в фильме "Однажды в… Голливуде", да и то за роль второго плана. Хотя надо отметить, что в 2014 году Питт завоевал статуэтку как один из продюсеров фильма "12 лет рабства".
Кинокритики ничего удивительного в таком исходе событий не видят и перечисляют других именитых актеров, которые тоже годами выжидали свою заветную статуэтку: Мэрил Стрип, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино. Кстати, Аль Пачино получил "Оскар" только с седьмого раза и даже не за "Крестного отца".
Юрий Гладильщиков также считает, что подобные явления в распределении статуэток между актерами непредсказуемы. "Я даже не знаю, как трактовать эти загадочные вещи. Объяснить их просто невозможно. Брэд Питт – оскаровский парадокс", – говорит кинокритик.
Тарантино и Скорсезе в пролете
В этом году на "Оскар" были заявлены сильнейшие фильмы: "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнгольда, "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино, "Джокер" Тодда Филлипса, "Паразиты" Пона Джун-хо. Но оба российских кинокритика предпочли бы видеть в победителях Тарантино.
"Тарантино – один из реально главных режиссеров, определивших развитие кинематографа последних 30 лет, – считает Гладильщиков. – И Тарантино наконец-то заслуживал того, чтобы хотя бы раз быть отмеченным наградами за лучшую режиссуру и лучший фильм года. Ну или хотя бы Скорсезе".
Тем не менее, видя не самые ожидаемые результаты последнего "Оскара", кинокритики настроены позитивно. Если еще 10 лет назад такой фильм, как "Паразиты", вообще не попал бы в российский прокат, то сегодня его показали в разных городах страны, пусть и с небольшими сборами. Гладильщиков считает, что у нас "развивается нормальное киноманство".
Давид Шнейдеров, в свою очередь, считает, что успех или неуспех зарубежного фильма в России абсолютно непредсказуем. "Никакой "Оскар" российским зрителям не указ. Российский зритель смотрит сердцем. "Паразиты" и "Ford против Ferrari" в российском прокате прошли достаточно скромно. Мы смотрим "Марвел": россияне любят комиксы", – заключил кинокритик.