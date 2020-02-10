Объявлены лауреаты премии "Оскар"

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Церемония вручения премий "Оскар" в 2020 году смогла удивить публику. Главную награду получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо.

92-я церемония вручения "Оскара" вновь обошлась без ведущего – в третий раз за всю историю кинопремии. В 2019 году награждение должен был провести комик Кевин Харт, однако уже актер оставил этот пост из-за обвинений в гомофобии. Харт отказался извиняться, и 91-я церемония лишилась лица.

Триумфатор церемонии – картина "Паразиты" показывает бедную корейскую семью, которой приходится жить в сыром грязном полуподвале, воровать интернет у соседей и перебиваться случайными подработками. Удачно трудоустроившись благодаря другу, сын семейства отправляется в шикарный дизайнерский особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. И решает трудоустроить в этот дом всю семью.

Видео: Youtube/HD Трейлеры

"Паразиты" – фильм со звонко поставленной проблемой, но без ответа на вопрос, как ее решить", – рассказал кинокритик The City. Картина также победила в борьбе за награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и за лучший оригинальный сценарий.

В номинации за лучшую мужскую роль обошлось без сюрпризов – статуэтку забрал Хоакин Феникс за роль Джокера в одноименном фильме. "Джокера" отметили и в номинации "Лучшая музыка к фильму".

Видео: Youtube/HD Трейлеры

Статуэтку за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер, сыгравшая Джуди Гарленд в фильме "Джуди". Ранее актриса уже получала "Оскар", но за роль второго плана в фильме "Холодная гора" (2004).

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Лора Дерн завоевала статуэтку за роль второго плана в картине "Брачная история". Этот фильм не выходил в российский прокат. Награду в номинации "Лучший актер второго плана" получил Брэд Питт за роль в картине "Однажды в... Голливуде". Это второй "Оскар" Питта и первый за актерскую работу – в 2014 году он получил награду в качестве продюсера фильма "12 лет рабства".

Всего в копилке "Однажды в... Голливуде" две статуэтки – фильм взял награду за лучшую работу художника.

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Фильм "1917" забрал статуэтки за "Лучшую операторскую работу", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший звук".

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Не обошли стороной ленту "Ford против Ferrari" – картина победила в номинации "Лучший монтаж". В копилке этой ленты также награда за лучший звуковой монтаж. Лучший адаптированный сценарий – "Кролик Джоджо".

Элтон Джон завоевал "Оскар" за песню (I'm Gonna) Love Me Again к фильму "Рокетмен". Не остался без наград и фильм "Маленькие женщины". Он получил "Оскар" в категории "Лучший дизайн костюмов".

"История игрушек 4" признана лучшим полнометражным анимационным фильмом. Лучший короткометражный фильм – "Волосатая любовь" Мэттью А. Черри и Карена Руперта Толивера.

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Фильм "Скандал" отметили в номинации "Лучший грим и прически", а "Американская фабрика" забрала статуэтку за лучший документальный полнометражный фильм.