Рене Зеллвегер получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса"

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Премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" получила Рене Зеллвегер за биографическую драму "Джуди". В ленте Руперта Гулда она сыграла роль артистки Джуди Гарленд. За эту роль в фильме она уже получила немало наград, в том числе "Золотой глобус".

В рамках 92-й церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук Зеллвегер смогла обойти Синтию Эриво, сыгравшую борца с рабством в США в ленте "Гарриет", а также Скарлетт Йоханссон за роль в фильме "Брачная история".

Отмечается, что это второй "Оскар" в карьере Рене Зеллвегер. В 2004 году актриса взяла награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" в военной драме "Холодная гора", где она исполнила роль Руби Тьюс.

Ранее Рене Зеллвегер заявила о своем желании снова исполнить роль Бриджит Джонс. По словам актрисы, Хелен Филдинг написала новую книгу о героине. В связи с этим Зеллвегер сообщила, что хотела бы в четвертый раз сняться в образе Бриджит, однако о продолжении проекта следует сперва задать вопрос автору романа.

Кроме того, на церемонии премии "Оскар-2020" был объявлен лучший режиссер. Им стал Пон Чжун Хо за фильм "Паразиты". Также был назван обладатель премии "Оскар" за лучшую мужскую роль.