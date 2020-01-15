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Культура

12:07

Рене Зеллвегер заявила о своем желании снова исполнить роль Бриджит Джонс

культура кино

Фото: кадр из фильма “Дневник Бриджет Джонс”, режиссер Шэрон Магуайр

Голливудская актриса Рене Зеллвегер заявила о своем желании вновь исполнить роль Бриджит Джонс. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я очень люблю ее. Она такая веселая – просто лучшая. Поэтому с радостью бы снялась в продолжении этого фильма", – сказала актриса.

Она добавила, что автор романов о Бриджит Джонс Хелен Филдинг написала новую книгу о героине. Зеллвегер добавила, что хотела бы в четвертый раз оказаться в роли этой героини, однако о продолжении проекта следует сперва задать вопрос автору романа.

Зрители впервые увидели Рене Зеллвегер в роли журналистки в 2001 году. За эту роль актриса получила "Оскар". Продолжение картины "Бриджит Джонс: Грани разумного" вышло в 2004 году, третью часть зрители увидели в 2006 году.

Британский фильм "Дневник Бриджит Джонс" – экранизация одноименной книги Хелен Филдинг. Главная героиня комедии – незамужняя 32-летняя женщина, которая вечно комплексует из-за лишнего веса. По этому поводу она заводит личный дневник, куда записывает свои достижения и победы.

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