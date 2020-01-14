В Сети появился новый трейлер фильма "Черная Вдова"

Фото: кадр из фильма “Чёрная вдова”, режиссер Кейт Шортланд
Студия Marvel Studios представила новый трейлер фильма "Черная Вдова". Главную роль в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Фантастический боевик продолжит расширять объединенную вселенную супергероев Marvel. Представители студии ранее заявили, что действие развернется сразу после событий фильма "Первый Мститель: Противостояние".
Сольная история "Черной Вдовы" станет 24-м фильмом кинематографической вселенной кинокомиксов Marvel. Помимо Йоханссон, в нем также снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор и ряд других актеров. Премьера картины в России запланирована на 30 апреля.
Ранее компания Sony, владеющая правами на нескольких персонажей Marvel, выпустила первый трейлер фильма про вампира Майкла Морбиуса, одного из врагов Человека-паука. Джареда Лето, исполняющего главную роль, зрители считают отличным воплощением героя.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.