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Культура

19:32

В Сети появился новый трейлер фильма "Черная Вдова"

культура досуг кино

Фото: кадр из фильма “Чёрная вдова”, режиссер Кейт Шортланд

Студия Marvel Studios представила новый трейлер фильма "Черная Вдова". Главную роль в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.

Фантастический боевик продолжит расширять объединенную вселенную супергероев Marvel. Представители студии ранее заявили, что действие развернется сразу после событий фильма "Первый Мститель: Противостояние".


Сольная история "Черной Вдовы" станет 24-м фильмом кинематографической вселенной кинокомиксов Marvel. Помимо Йоханссон, в нем также снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор и ряд других актеров. Премьера картины в России запланирована на 30 апреля.

Ранее компания Sony, владеющая правами на нескольких персонажей Marvel, выпустила первый трейлер фильма про вампира Майкла Морбиуса, одного из врагов Человека-паука. Джареда Лето, исполняющего главную роль, зрители считают отличным воплощением героя.

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