В Сети появился новый трейлер фильма "Черная Вдова"

Фото: кадр из фильма “Чёрная вдова”, режиссер Кейт Шортланд

Студия Marvel Studios представила новый трейлер фильма "Черная Вдова". Главную роль в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.

Фантастический боевик продолжит расширять объединенную вселенную супергероев Marvel. Представители студии ранее заявили, что действие развернется сразу после событий фильма "Первый Мститель: Противостояние".



Сольная история "Черной Вдовы" станет 24-м фильмом кинематографической вселенной кинокомиксов Marvel. Помимо Йоханссон, в нем также снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор и ряд других актеров. Премьера картины в России запланирована на 30 апреля.

Ранее компания Sony, владеющая правами на нескольких персонажей Marvel, выпустила первый трейлер фильма про вампира Майкла Морбиуса, одного из врагов Человека-паука. Джареда Лето, исполняющего главную роль, зрители считают отличным воплощением героя.

