Вышел первый трейлер "Черной вдовы"

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В Сети появился первый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment, сообщает News.ru.

В трейлере показаны сцены воссоединения главной героини Натальи Романовой с семьей в России.



Режиссером картины стал Кейт Шортланд. В мировой прокат фильм выйдет 1 мая 2020 года.

Ранее стало известно, что в новом фильме студии Marvel появится первый супергерой-гей. Слухи об этом подтвердил глава студии Кевин Файги на выставке D23 Expo в Калифорнии.

По словам Файги, зрители увидят супергероя нетрадиционной ориентации в новой картине "Вечные", выход которой запланирован на осень 2020 года.