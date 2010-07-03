Режиссер "Джокера" рассказал о судьбе соседки главного героя

Фото: кадр из фильма "Джокер", реж. Тодд Филлипс

Многие поклонники фильма "Джокер" гадали, убил ли главный герой картины Артур Флек свою соседку Софи. Девушка отвергла любовь Джокера, но финал картины не проливает свет на ее дальнейшую судьбу и оставляет зрителя в сомнениях. Режиссер фильма Тодд Филлипс прояснил ситуацию и рассказал, что случилось с Софи.

В одном из эпизодов фильма Флек приходит к своей симпатичной соседке Софи, которая вместе с дочерью живет на том же этаже. Женщина – ее роль досталась Зази Битц – заявляет, что не знает Джокера, и просит его уйти. Тогда зритель понимает, что показанные ранее кадры, на которых Артур и Софи счастливо проводят время вместе, были лишь плодом воображения главного героя.

В следующем эпизоде разозленный Джокер уходит из квартиры Софи, он явно взбудоражен и очень разочарован. Многие гадали, убил ли главный герой свою знакомую за то, что она отвергла его.

"Он определенно не убил ее. Я говорю это как режиссер и сценарист. Нам нравится, что для аудитории это такая лакмусовая бумажка. Они хотят понять, насколько он безумен. Большинство тех, с кем я общался, думают, что он не убил ее, потому что они понимают, что он убивает лишь тех, кто плохо поступил с ним. Она не имела к этому никакого отношения", – цитирует Филлипса IndieWire.

Фото: кадр из фильма "Джокер", реж. Тодд Филлипс

Режиссер добавил, что Софи должна была появиться еще в одной сцене после того, как Джокер якобы убивает ее. Тогда зрителю бы стало ясно, что, хоть герой и злодей, он живет по определенному кодексу. Позже создатели картины решили вырезать этот эпизод.

Фильм "Джокер", снятый по мотивам комиксов о Бэтмене, вышел на широкие экраны в октябре. Его признали самой кассовой лентой с рейтингом R, по оценкам экспертов, в прокате картина может принести более миллиарда долларов. "Джокера" уже выдвинули на "Оскар" в 16 номинациях.

Однако картину оценили не все. Легендарный режиссер Мартин Скорсезе заявил, что он не считает фильмы, снятые по комиксам, настоящим кино. По словам кинематографиста, в современных франшизах нет того, что делает кино искусством, а не просто развлечением. В таких картинах отсутствует индивидуальность создателя, это ставит под угрозу исчезновения авторское кино.