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Культура

14:58

Кинокритик рассказал, что помешает "Джокеру" побить рекорд "Мстителей"

культура кино общество

Фото: кадр из фильма “Джокер”, режиссер Тодд Филлипс

Картина Тодда Филлипса "Джокер" не сможет побить рекорд "Мстителей" по кассовым сборам из-за возрастных ограничений. Такое мнение высказал президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, сообщает ИА "НСН".

По его словам, единственным "спасением" фильма станет то, что кинотеатры не будут обращать внимание на возрастные ограничения. "Что подростки каким-то образом все равно пробьются на сеанс", – отметил эксперт.

Он признал, что кассовый успех картины не оставляет никаких сомнений в том, что фильм получит продолжение. "Продолжение ему, конечно, сделают, поскольку такой большой коммерческий успех предопределяет желание продолжить историю. Там непонятно, согласится ли Хоакин Феникс на продолжение. У него могут быть другие актерские планы, а без него фильм не может существовать", – подытожил Разлогов.

Ранее телеканал CNN рассказал о том, что лестница, на которой главный герой "Джокера" исполнил свой знаменитый танец, стремительно набирает популярность у блогеров и туристов.

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