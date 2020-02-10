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Культура

07:07

Хоакин Феникс получил "Оскар" в номинации "Лучший актер"

культура кино

Фото: ТАСС/NEIL HALLEPA

Хоакин Феникс получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль Джокера в одноименном фильме режиссера Тодда Филлипса. 92-я церемония вручения кинопремии проходит в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

На главную награду в данной номинации также претендовали Антонио Бандерас за роль в фильме "Боль и слава", а также Адам Драйвер, сыгравший в "Звездных войнах: Скайуокер. Восход". Однако Феникс был абсолютным фаворитом гонки.

Фильм "Джокер" рассказывает о судьбе главного врага Бэтмена. Мать комика Артура Флека учила сына всегда улыбаться. Сам молодой человек постоянно сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что добрую улыбку нужно сменить злобной ухмылкой.

Ранее режиссер рассказал о "шокирующей" концовке фильма "Джокер". Согласно ей, в конце фильма Джокер родителей Бэтмена, а после стреляет и в маленького Брюса Уэйна. По официальной же версии Хоакин Феникс в роли Артура Флека оказывается в психиатрической лечебнице, где убивает своего психотерапевта.

Кроме того, на церемонии премии "Оскар-2020" был объявлен лучший режиссер. Им стал Пон Чжун Хо за фильм "Паразиты".

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