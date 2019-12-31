Режиссер рассказал о "шокирующей" концовке фильма "Джокер"

Фото: кард из фильма "Джокер", 2019 год, режиссер Тодд Филлипс

Кинорежиссер Кевин Смит рассказал об альтернативной, "шокирующей" концовке фильма "Джокер", пишет издание The Independent.

Согласно ей, во время протестов в Готэме именно Артур Флек (Джокер) убивает Томаса и Марту Уэйн – родителей Бэтмена, – а потом стреляет и в маленького Брюса Уэйна.

По официальной версии, Джокер в финале ленты оказался в психиатрической лечебнице. Смит полагает, что именно он убил своего психотерапевта. После этого за Джокером гонятся санитары, а за ним тянутся кровавые следы.

Ранее сообщалось, что сиквел "Джокера" находится в разработке. Главную роль в киноленте исполнит Хоакин Феникс. Ведутся переговоры с режиссером "Джокера" Тоддом Филлипсом.

Ожидается, что он не только снимет сиквел, но и напишет его сценарий вместе со Скоттом Сильвером. Он был соавтором и к первой картине.