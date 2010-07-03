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21:13

Фильм "Джокер" получит продолжение – СМИ

культура за рубежом

Фото: кард из фильма "Джокер", режиссер Тодд Филлипс

Сиквел фильма "Джокер" находится в разработке, сообщает The Hollywood Reporter.

Главную роль в киноленте исполнит Хоакин Феникс. Ведутся переговоры с режиссером "Джокера" Тоддом Филлипсом. Ожидается, что он не только снимет сиквел, но и напишет его сценарий вместе со Скоттом Сильвером. Он был соавтором и к первой картине.

Warner Bros. и представители Филлипса пока не комментировали сведения. Однако издание Deadline опровергло их.

Психологический триллер "Джокер" вышел на экраны в октябре и за первые три недели проката собрал более 700 миллионов долларов. Картина рассказывает о судьбе главного врага Бэтмена – Джокера. Приквел к истории о супергерое также выиграл главный приз престижного Венецианского кинофестиваля.

"Джокера" выдвинули на "Оскар" в 16 номинациях. Точное количество категорий, в которых представят фильм, будет объявлено 13 января.

Тем не менее режиссер Мартин Скорсезе заявил, что он не считает фильмы, снятые по комиксам, настоящим кино. По словам кинематографиста, в современных франшизах нет того, что делает кино искусством, а не просто развлечением.

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