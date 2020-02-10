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Культура

07:39

"Паразиты" получили "Оскар" в номинации "Лучший фильм"

культура кино

Фото: EPA/TASS/ETIENNE LAURENT

Фильм "Паразиты" выиграл главную награду премии "Оскар" в 2020 году, сумев обойти главного конкурента в номинации "Лучший фильм" – военную драму "1917".

Также за звание лучшего фильма боролись "Ford против Ferrari", "Маленькие женщины", "Джокер", "Однажды в… Голливуде" и другие картины.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в театре "Долби" в Голливуде.

Фильм "Паразиты" повествует о семье бедняков, которая хочет изменить свое благосостояние посредством трудоустройства к богачам. В итоге комедия оборачивается драмой.

Ранее на церемонии премии "Оскар-2020" также был определен лучший режиссер. Им стал Пон Чжун Хо за фильм "Паразиты".

На торжестве стал известен обладатель премии "Оскар" за лучшую мужскую роль. Основными претендентами на победу были Антонио Бандерас, Адам Драйвер и Хоакин Феникс.

Кроме того, в рамках 92-й церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук назвали "Лучшую актрису". Ею стала Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди".

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